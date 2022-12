Kate Middleton est-elle enceinte? Une photo diffusée sur Instagram sème le doute

Kate Middleton est l’heureuse maman de trois adorables enfants: George, Charlotte et Louis. Et la famille serait bientôt rejointe par un quatrième bébé à en croire la presse britannique.

Ce dimanche 11 décembre, le compte Instagram du prince et de la princesse de Galles a posté une publication pour promouvoir les chants de Noël de Westminster Abbey.

Pour accompagner cette publication, Kate Middleton apparaît sur une photo, seule, entourée d’une décoration de Noël traditionnelle avec des cadeaux emballés, un sapin illuminé et une ambiance chaleureuse. Kate, elle, porte une longue robe rouge scintillante de paillettes. Si la forme de la robe dévoile une silhouette toujours aussi longiligne, les tabloïds anglais, eux, y voient des signes de grossesse.

La position des mains de Kate Middleton, qui se rejoignent sous son ventre et sa posture annonceraient les premiers signaux d’une princesse enceinte. "Elle essaye d’apporter aux fans un regard nouveau sur son ventre", selon The News. Dans les commentaires, aussi, on s'affole : "Elle est vraiment enceinte?!", "Assume-t-elle d'être enceinte?", "Sur d'autres photos de ces derniers jours, elle a aussi l'air d'être enceinte", fabulent certains pendant que d'autres réfutent cette théorie, en avançant qu'un petit ventre est "tout à fait normal pour une femme de 40 ans" ou encore qu'absolument rien dans cette image ne laisse à penser que Kate est enceinte.

La famille royale n'a pas répondu à ces rumeurs.