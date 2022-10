Kate Middleton et le prince William s'improvisent barmen dans un concours de cocktails (vidéo)

Moment de détente pour Kate Middleton et le prince William. En visite surprise en Irlande du nord, à Belfast, les parents de Geroges, Charlotte et Louis ont participé à un concours de cocktails. Qui sera le gagnant ? Kate ou William ?



C'est dans une vidéo postée sur le compte officiel du couple royal "The Prince and Princess of Wales" que l'on peut voir Kate et William devenir barmen pour un jour dans un bar situé à Trademarket, le marché en plein air du centre-ville.



Selon le Daily Mail qui a partagé la vidéo, ils ont préparé une boisson assez forte s'intitulant Up the Lagan in a Bubble. Ce cocktail comprend du gin, du cordial de thé aux fruits, du sherry, une liqueur de prune japonaise appelée umeshu et des bobas de citron vert et de fruit de la passion ainsi que des "perles" d'amidon de tapioca.



La légende de la vidéo indique "Who dit it beter ?" Qui signifie "Qui l'a fait le mieux ?". Puisque c'est une compétition, il fallait un gagnant et c'est le prince William qui a remporté cet honneur.



Si Kate n'a pas gagné, dans la vidéo, on peut voir que la duchesse prend énormément de plaisir à réaliser cet exercice. Un mois après la disparition de la reine Elizabeth II, le prince William et son épouse Kate Middleton ont donc retrouvé un peu de joie.