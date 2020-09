Kate Middleton et William: le privilège de l’école accordé à George et Charlotte

La rentrée des classes a été particulière pour tous les enfants en raison de la crise sanitaire. Le prince George et la princesse Charlotte ont aussi subi quelques ajustements à l’école, mais pas tous. Ils ont obtenu un privilège.

Le prince George et la princesse Charlotte ont faire leur rentrée des classes à la Thoma’s Battersea school en mode corona. Comme dans toutes les écoles, certains aménagements ont eu lieu en raison de la crise sanitaire et les enfants de Kate et William doivent les suivre. Néanmoins, ils bénéficient d’un privilège.

Les parents n’ont désormais plus le droit d’accompagner leurs enfants à l’intérieur du bâtiment pour dire au revoir. Ils doivent les laisser à l’entrée pour limiter le risque de contagion. Mais une exception a été faite pour la famille royale.

Kate Middleton et William gardent le droit d’accompagner George et Charlotte dans l’école, et ce pour des raisons de sécurité et éviter un attroupement devant l’école. Si c’est un avantage pour eux, c’est bel et bien le seul. Pour le reste, ils sont logés à la même enseigne que les autres. Leurs parents souhaitent qu’ils aient une éducation la plus "normale" possible.