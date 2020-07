Kate Middleton passe au "bronde": ses fans valident son nouveau look (photos)

Mardi, la duchesse de Cambridge a participé ai lancement d'un nouveau site pédagogique visant à accompagner les parents de jeunes enfants dans l'éducation de leurs enfants.

À cette occasion, Kate a dévoilé un nouveau look : une nouvelle coupe de cheveux, plus courts ave un dégradé entourant son visage. Elle a aussi opté pour une nouvelle couleur, qualifiée de "bronde" (contraction de brune et blonde) par le Daily Mail. D'habitude, ses cheveux sont nettement plus foncés. Désormais, elle arbore des reflets couleur miel.

Sur le compte Instagram Kensington Royal, une série de photos de cette rencontre ont été publiées et les commentaires sur le nouveau look de Kate sont unanimes : elle est qualifiée de "rayonnante", "magnifique", "adorables" et ses cheveux son "wow", d'après une abonnée.