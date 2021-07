Kate Middleton serait "DÉVASTÉE" par les tensions entre son époux et le prince Harry

Les tensions entre le prince William et son frère, Harry, durent depuis plus d'un an. Kate Middleton vivrait très mal cette situation, d'après un expert interrogé par le Daily Express.

Ces tensions durent maintenant depuis plus d'un an et ont dévasté une famille entière. Tout commence le 31 mars 2020 alors que le prince Harry et son épouse Meghan Markle annoncent prendre leur indépendance financière mais aussi leur désir de s'éloigner de la famille royale britannique. Le couple s'est depuis installé aux Etats-Unis où ils vivent en indépendance de la famille royale. Le dossier du "Megxit" aurait pu s'arrêter là sauf que des deux côtés, la rancœur est toujours bien présente encore aujourd'hui.

Des tensions encore palpables

L'interview des Sussex pour CBS avec Oprah Winfrey a été vue comme un affront et une attaque directe envers la famille royale. Et ça a du mal à passer. Surtout les accusations de racisme faites par Meghan Markle. Des propos qui ont mis à mal la relation entre les deux frères William et Harry. En public, les deux princes font bonne figure. Mais en privé, il en est autrement et les tensions persistent.

Kate Middleton "profondément affectée" par cette situation

Ce conflit familial se répercuterait donc sur d'autres membres de la famille qui les subissent. C'est notamment le cas de Kate Middleton, d'après un expert interviewé par le Daily Express. L'épouse du prince William serait "dévastée" par cette situation qui ne s'arrange pas.

Au mois d'août 2020 déjà, l'auteur Andrew Morton avait dévoilé que la princesse de Cambridge vivait très mal cette situation: "Il ne fait aucun doute que le désaccord entre Harry et William a profondément affecté Kate. Cela la bouleverse". Et malheureusement, ce n'est pas près de s'arranger... L'annonce du prince Harry sur la sortie de ses mémoires, dans lesquels il a promis de donner sa vérité, a une nouvelle fois ravivé les tensions avec sa famille. Une annonce que son frère n'a pas tellement apprécié.