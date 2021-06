Kate Middleton: son ambitieux projet depuis 10 ans

Kate Middleton a officiellement rejoint la famille royale britannique il y a dix ans. Depuis, la duchesse de Cambridge travaille sur un projet qui lui tient profondément à cœur: la santé mentale chez la petite enfance. Son grand projet voit enfin le jour.

Depuis 10 ans, Kate Middleton s’intéresse à la santé mentale chez la petite enfance. C’est devenu son cheval de bataille au fur et à mesure jusqu’à donner naissance à son Centre pour la petite enfance.

"Mon voyage dans la compréhension de l’importance de la petite enfance a commencé avec des adultes. C’était de la prévention, explique Kate Middleton dans la vidéo de lancement du centre sur Twitter. Je voulais comprendre ce que nous pouvions faire de plus pour prévenir certains des plus gros défis sociaux actuels, et ce que nous pouvons faire de plus pour améliorer les taux de santé mentale."

La maman de George, Charlotte et Louis prend ensuite le temps d’expliquer sa démarche. "J’ai parlé à des psychiatres, des neuroscientifiques, des praticiens et académiciens et à des parents. Ce qui est devenu clair, c’est que le meilleur investissement pour notre santé et bonheur futur réside dans nos 5 premières années de vie. C’est pourquoi aujourd’hui, je lance le Centre pour la petite enfance. En travaillant ensemble, ce centre veut sensibiliser les gens à l’importance de ces 5 premières années pour notre vie future. Et ce que nous pouvons faire en tant que société pour embrasser cette superbe opportunité pour créer une société plus heureuse et plus saine. En travaillant ensemble, mon espoir est que nous puissions changer notre manière de penser quant à la petite enfance et transformer la vie des générations à venir."