Kate s'éclate à Wimbledon pendant le match du Belge Joachim Gérard (photos)

La duchesse de Cambridge était à Wimbledon avec son père Michael Middleton et Scott Lloyd, directeur général de la Lawn Tennis Association (LTA) à Wimbledon le 11 juillet. Ils ont visiblement passé un bon moment en faisant une "ola" pendant la finale du simple messieurs en fauteuil roulant de Wimbledon. La rencontre opposait le Belge Joachim Gérard et Britannique Gordon Reid.



© Belga



© Belga



© Belga



© Belga



© Belga

Joachim Gérard vainqueur

C'est le Belge Joachim Gérard a remporté son deuxième titre du Grand Chelem, le premier acquis à Wimbledon après avoir débloqué son compteur à l'Open d'Australie en début de saison. "J'aime tellement ce tournoi que ne pas pouvoir y participer en 2020 a été très douloureux. Je voulais faire de mon mieux sur ce tournoi et je crois que c'est ce que j'ai fait", a-t-il souri sur le court N.3 après sa victoire en deux sets - 6-2, 7-6 (2) - contre le Britannique Gordon Reid en finale du simple messieurs en fauteuil roulant.

L'Ucclois de 32 ans est apparu très ému au terme du match, laissant éclater une joie communicative. Il a tenu à remercier son encadrement et le public venu en nombre pour assister à la rencontre. "Merci à mon équipe", a dit Joachim Gérard en se tournant notamment vers son entraîneur Damien Martinquet. "Sans eux, j'aurais sûrement perdu au premier tour. Je suis ici grâce à leur travail."

Le N.4 mondial a aussi remercié le chaleureux public du All England Club, où figurait notamment la Duchesse de Cambridge Kate Middleton. "Il y a quelques années, personne ne venait nous voir. Désormais, le public est de plus en plus présent. C'est normal que vous supportiez le joueur britannique mais vous n'êtes jamais contre son adversaire et c'est un aspect très agréable", a adressé Gérard aux fans londoniens.

"Je place cette victoire au même niveau que celle acquise en Australie. Je n'ai pas vraiment de choses préférées, tous mes succès ont le même goût. Ma médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio avait d'ailleurs la même saveur. J'espère encore accomplir de belles choses dans la suite de ma carrière", a ponctué Gérard. Gordon Reid, beau joueur, a félicité le Belge. "Jo a joué un tennis fantastique et a été très impressionnant dans les points importants", a félicité celui qui a remporté Wimbledon en 2016.