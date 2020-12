Kate et William en sortie officielle avec George, Charlotte et Louis: leur apparition fait SENSATION (photos)

Le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté ce 11 décembre à une représentation spéciale de la comédie musicale Pantoland au London Palladium. Cet événement a eu lieu pour remercier les professionnels de la santé et leurs familles pour leurs efforts phénoménaux cette année.

Avant la représentation, William a prononcé un bref discours pour remercier les personnes qui ont fait des sacrifices toute l'année afin maintenir le pays en activité tout au long de la pandémie COVID-19. Kate et William ont également rencontré quelques familles afin de savoir comment ils ont vécu l'année écoulée. Ils ont également visité les coulisses pour remercier les acteurs.

Mais tout au long de leur sortie, tous les regards étaient tournés vers George, Charlotte et Louis! Les trois enfants, de 7, 5 et 2 ans, ont bien grandi durant la pandémie. Rarement présente au complet pour une sortie officielle, la famille a régalé les photographes qui ont capturé ce moment.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 12 décembre ?