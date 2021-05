La grande annonce de la princesse Beatrice publiée pour faire de l'ombre à Meghan et Harry

Quand on travaille au palais royal de Buckingham, les calendriers sont soigneusement décortiqués pour éviter que deux événements majeurs ne se fassent de l'ombre. L'annonce de la grossesse de la duchesse d'York tombée ce mercredi, le jour même de l'anniversaire de mariage du prince Harry et de Meghan Markle en étonne plus d'un, avec un expert royal affirmant ce matin dans le Daily Mirror que le moment n'était probablement pas une erreur.

Selon lui, l'annonce de la grossesse de la princesse Beatrice pourrait être considérée comme un réel affront à Harry et Meghan, a déclaré un expert. Mais de toutes façons, ce n'est pas un accident, estime l'auteur royal Duncan Larcombe.

"Vous avez une fenêtre d'opportunité relativement large pour annoncer une grossesse alors qu'une date anniversaire est gravée dans la pierre."

Larcombe suggère que la décision de faire l'annonce le même jours est un signe que Meghan et Harry ne sont plus pris en compte dans les procédures royales, rapporte le Sun.

Peut-être que cette annonce de Beatrice est une vengeance en l'honneur de sa soeur Eugenie. En effet, beaucoup accusent Meghan Markle d'avoir volé la vedette à la mariée le jour du mariage d'Eugenie à Jack Brooksbank en octobre 2018, en annonçant qu'elle était enceinte de son premier enfant.

En mai 2019, naissait Archie.

Le Daily Mirror souligne d'ailleurs qu'aucun compte officiel de la monarchie britannique n'a rappelé le mariage de Harry et Meghan qui a eu lieu il y a 3 ans.