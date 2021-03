L'archevêque de Canterbury réagit à l'interview choc de Meghan et Harry: "Non, je ne les ai pas mariés 3 jours avant"

L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui a officié lors du mariage royal de Meghan Markle avec le prince Harry, a rejeté l'affirmation du duc et de la duchesse de Sussex selon laquelle il les avait mariés lors d'une cérémonie secrète avant leur mariage au château de Windsor.

Rompant son silence sur ce que le couple a dit à Oprah Winfrey il y a trois semaines, Justin Welby a déclaré qu'il avait signé le certificat de mariage de Harry et Meghan le jour où des millions de personnes les avaient regardés se marier à la télévision.

"Le mariage légal a eu lieu le samedi 19 mai 2018 à la chapelle St George", a-t-il déclaré.

Dans son interview avec la papesse américaine de l'audimat, Oprah Winfrey, Meghan Markle a assuré qu'elle et Harry s'étaient mariés 3 jours avant. "Juste nous deux dans notre arrière-cour avec l'archevêque de Canterbury'', avait-elle clamé. Une affirmation qui a fait sourciller de nombreux observateurs. Certains représentants de l'Eglise anglicane demandant à Justin Welby de fournir des explications.

L'homme d'église de 65 ans a déclaré hier à un journal italien: "Le mariage légal a eu lieu le samedi".

Et d'ajouter: "J'ai eu un certain nombre de réunions privées et pastorales avec le duc et la duchesse avant le mariage. Le mariage légal a eu lieu le samedi. J'ai signé le certificat de mariage, qui est un document juridique, et j'aurais commis une infraction pénale grave si je l'avais signé en sachant qu'il était faux. Vous pouvez donc en faire ce que vous voulez. Mais le mariage légal était, lui, le samedi. Mais je ne dirai pas ce qui s'est passé lors d'autres réunions."

Harry et Meghan, qui ont maintenant été complètement relevés de leurs fonctions royales, sont revenus sur leur revendication de cérémonie privée dans un communiqué la semaine dernière et ont démenti cette affirmation.

Beaucoup se demandent désormais si d'autres affirmations tenues lors de cette interview choc ont également été inventées...