La biographe royale du prince Harry, déçue, le tacle: "Il détestait être dans l'ombre de William mais n'a aucun problème à vivre dans celle de Meghan"

La biographe attitrée du prince Harry, Angela Levin, a fait une sortie remarquée ce week-end dans le Sunday Telegraph. Elle accuse le fils cadet du prince Charles de "suivre humblement" les manières "éveillées" de son épouse Meghan Markle - et de s'être débarrassé de sa "vie d'homme d'action pour devenir une sorte de fée".

Angela Levin a déclaré dans un éditorial du Sunday Telegraph que si Meghan Markle "s'est épanouie dans sa Californie natale", Harry "est devenu l'ombre du prince que j'ai connu autrefois".

Et de développer: "Bien sûr, il n'est pas le premier homme sur Terre à être fasciné par une belle femme et à adapter ses ambitions à celles de son épouse", a écrit Levin. Et d'insister: "Mais alors qu'il détestait être dans l'ombre de son frère, le prince William, il n'a aucun problème à vivre dans celle de son épouse Meghan. Il est devenu le second de Meghan Markle."

Le signe le plus évident de changement est la façon dont le prince "change d'accent pour s'adapter" à "la vie de la côte ouest" qu'il a "apparemment adoptée", a écrit Levin, qui a passé des mois à le suivre pour rédiger son livre de 2018, "Harry: une biographie d'un prince."

"Lui et la duchesse répètent également, à plusieurs reprises, une de leurs phrases préférées:" L'amour gagne ", a-t-elle écrit.

"Je ne pense pas que de nombreux membres âgés de la famille royale aient ressenti beaucoup de cet amour au cours des 12 derniers mois", a-t-elle écrit à propos de leur année d'exil depuis leur sortie de la famille royale.

Angela Levin ne cache pas sa déception dans cet article où elle écrit qu'elle est particulièrement déçue que le prince - qui auparavant "excellait à donner aux gens de l'espoir et de la force"- ait simplement "caché sa famille dans un manoir de plusieurs millions de dollars en Californie" pendant la crise sanitaire de la COVID-19, "se montrant déconnecté de la vie des Britanniques".

"Les annonces interminables du couple concernant la conclusion d’un accord de collecte d’argent après l’autre… pourraient être considérées comme insensibles face aux challenges que les Britanniques rencontrent en ces temps de pandémie", estime la biographe.

