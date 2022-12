La carte de Noël du Prince Harry et de Meghan Markle surprend de nombreux internautes (photo)

Le prince Harry et Meghan Markle ont ravi leurs fans en partageant leur carte de Noël 2022, sur laquelle figure une photo glamour du couple. La photo est très différente de celles qu'ils ont envoyées ces dernières années. La photo sur papier glacé montre le couple en tenue de soirée élégante lors de la remise des prix Robert F. Kennedy pour les droits de l'homme au début du mois à New York.

"On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année", peut-on lire sur la carte a été partagée via leur fondation Archewell.

"De notre famille à la vôtre, et au nom de nos équipes de la Fondation Archewell, d'Archewell Audio et d'Archewell Productions, nous vous souhaitons santé, paix et une bonne année. Meilleurs voeux, Prince Harry et Meghan, le Duc et la Duchesse de Sussex."



Les enfants du couple ne figurent pas sur le cliché de la carte de Noël.



Pourtant l'année dernière, la carte contenait la première photo de leur fille d'un an, Lilibet, et donnait un rare aperçu d'Archie, âgé de trois ans. L'adorable photo avait été prise par le photographe Alexi Lubomirski dans leur maison en Californie pendant l'été. Le photographe Alexi a également pris les photos officielles de fiançailles et de mariage de Harry et Meghan.



"En cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde. Archie a fait de nous une 'Maman' et un 'Papa', et Lili a fait de nous une famille", écrivait le couple l'an dernier.



En 2020 et 2019, Archie figurait également sur la carte aux côtés de ses parents.