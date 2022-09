La demande de fleurs augmente après la mort de la reine Elizabeth II: "Le coût va augmenter aussi"

Quelques jours après le décès de la reine Elizabeth, le marché des fleurs londonien bat son plein. En guise d'hommage à la reine, de nombreuses personnes achètent des bouquets pour les déposer près du palais de Buckingham. "Dimanche prochain, la veille des funérailles, il devrait y avoir beaucoup de monde au marché, parce que nous ne sommes pas très loin du palais. Les gens viendront acheter des fleurs pour aller les déposer à l'extérieur du palais," constate Rosario Rospo, fleuriste et propriétaire de la boutique "OK Bouquet Limited".



Des fleurs de plus en plus chères



D’où viennent ces fleurs ? "Beaucoup de nos fleurs proviennent d’Hollande. Comme la demande va augmenter, le coût va augmenter aussi, en raison de l'offre et de la demande," explique un autre vendeur de fleurs londonien, Albert Deane.



Effectivement, les Britanniques (mais pas que) cherchent à rendre hommage à leur reine avec des fleurs. C'est le cas d'Aurélie, originaire Montpellier. "Il y a beaucoup d’émotions, même si on est quand même assez éloignés de l’histoire anglaise, étant en France. Mais on est nés avec ce visage depuis… Je suis née dans les années où elle avait une quarantaine d’années et c’est un visage particulier. On est sensibles aussi à l’histoire de cette famille."



Caroline, mère de deux filles et originaire de Londres en larme explique : "Nous venons souvent au marché aux fleurs parce que j'adore les fleurs, mais aujourd'hui, plus tard dans la journée, je vais avec mes filles en déposer..."