La demi-soeur de Meghan Markle publie ses mémoires: "La duchesse a éclaté en sanglots en l'apprenant"

La demi-sœur (un peu trop extravertie) de la duchesse de Sussex, Samantha, publie les mémoires de la famille Markle quatre ans après les avoir promises. Selon son auteur, ce livre sera révélateur sur la nature de la relation et la fracture qui a déchiré entièrement la famille Markle, promettant à ses lecteurs que "la vérité est plus étrange que la fiction''.

L'autobiographie de Samantha, intitulée "Le journal de la sœur de la princesse arrogante: mémoire, première partie '', devrait fortement critiquer Meghan après avoir écarté sa famille américaine de sa vie et avoir coupé de ses contacts, son père Thomas, victime d'une crise cardiaque, absent au mariage royal.

Selon le Daily Mail, Samantha y expose les détails de l'éducation des frères et sœurs Markle, y compris la rivalité entre Meghan et Samantha lorsque leur père était encore marié à la mère de l'actrice, Doria Ragland.

Loin de critiquer la duchesse de Sussex, Samantha y confie également son adoration pour sa demi-sœur cadette lorsqu'elle était bébé et y décrit l'enfant comme "biracial, beau et ayany à la fois la couleur d'une pêche et d'une rose ''.

Samantha revient aussi sur la réaction de la famille Markle au commentaire du prince Harry émis lors d'une interview selon lequel la famille royale était la "famille que Meghan n'avait jamais eue". Les Markle ont vu cela comme "l'insulte ultime''.

La publication du livre est susceptible de causer de l'anxiété à la duchesse, dont l'équipe des médias américains n'a pas commenté publiquement son contenu. Selon une source proche de la duchesse citée par le Daily Mail, l'ancienne star de Suits aurait éclaté en sanglots et aurait eu "mal à l'estomac'' lorsqu'elle a entendu pour la première fois que Samantha écrivait un tel livre.

Samantha, 56 ans, qui lutte contre la sclérose en plaques et est en fauteuil roulant, a terminé le mémoire très attendu quatre ans après avoir annoncé qu'elle était en train de l'écrire.

L'auteure, basée en Floride a 17 ans de plus que Meghan. Elles partagent tous les deux le même père: Thomas Sr, un directeur d'éclairage à la retraite, qui a ensuite épousé la professeure de yoga, Doria Ragland, la mère biologique de Meghan.

Dans le livre, Samantha se souvient avoir vu Meghan devenir célèbre après avoir décroché son premier rôle important dans la série Suits. La même année, elle a épousé son premier mari, le producteur de films Trevor Engelson.

Une union qui a souffert de la distance géographique des deux époux dans le cadre de leur profession. Meghan résidant au Canada pour les besoins du tournage de la série, alors que son mari était resté à Los Angeles où il produisait des films.

Meghan et Trevor ont finalement divorcé en 2013, invoquant des différences irréconciliables.

La relation de Samantha avec sa sœur a explosé au grand jour après l'annonce des fiançailles de Meghan avec Harry en 2017.

Elle a été citée par des journalistes comme disant que "la reine serait consternée" et a insulté sa soeur sur Twitter, avant de la complimenter, espérant renouer avec elle.

L'auteur suggère que Meghan pourrait bien avoir été conçue à Santa Barbara, en Californie, où la duchesse vit maintenant avec Harry, car c'est là que Doria Ragland et Thomas Sr. avaient l'habitude de faire des escapades romantiques...

De son côté, Thomas Markle, a confié être fière de l'ouvrage de sa fille Samantha.