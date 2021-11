La famille royale d'Angleterre frappée par un deuil

George Brooksbank, 72 ans, le beau-père de la Princesse Eugenie est décédé. La princesse et son mari Jack Brooksbank ont le cœur brisé.



Il était "souffrant depuis un certain temps", selon les médias britanniques. Il a passé cinq semaines sous respirateur dans une unité de soins intensifs pour lutter contre le Covid l'année dernière, mais a survécu, dans ce que les médecins ont qualifié de "miracle". La cause du décès de M. Brooksbank n'a pas encore été confirmée. "George avait été hospitalisé pour une covid et n'était plus le même après cela. Il n'était pas bien depuis un certain temps", a confié une source au Mail Online.



Il est mort quelques jours avant le baptême de son petit-fils August, dimanche. Le premier enfant de la princesse Eugenie et de Jack a été baptisé à la chapelle All Saints dans le Grand Parc de Windsor, en présence de la Reine. Malgré leur chagrin, Eugénie, 31 ans, et Jack, 35 ans, ont décidé que l'événement, qui serait le premier du genre, devait avoir lieu comme prévu.



La cérémonie était un double baptême des deux arrière-petits-fils du monarque, August et son cousin germain Lucas Tindall, dont les parents sont la petite-fille de la reine, Zara Tindall, 40 ans, et son mari Mike Tindall, 43 ans.



Il a eu l'occasion de rencontrer son petit-fils August, né en février de cette année. Le petit garçon est le neuvième arrière-petit-enfant de la reine et le 13e en ligne pour le trône.