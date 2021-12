Maxima et Willem-Alexander des Pays-Bas heureux de retrouver leurs 3 filles pour les fêtes de fin d'année: ils publient un tendre cliché

C'est une photo d'une famille "presque ordinaire" que la Maison royale d'Orange a partagée en ce début de semaine sur les réseaux sociaux. On y voit le roi Willem-Alexander et la reine Maxima, entourés de leurs 3 filles, les princesses Amalia (18 ans), Alexia (16 ans) et Ariane (14 ans).

"Les fêtes approchent: il est temps de rentrer à la maison", est-il écrit en légende, faisant référence au retour de leur deuxième enfant, la princesse Alexia qui poursuit depuis début septembre ses études aux Pays de Galles, au UWC Atlantic College où elle y a retrouvé une autre princesse du Gotha européen: la princesse héritière d'Espagne Leonor.

Photographiée entre son père et sa mère, la princesse Alexia semble donc être bien rentrée à la maison pour y passer les fêtes en famille avant de retourner dans cette école surnommée "Poudlard", en référence à l'établissement scolaire de la saga Harry Potter.

La princesse Elizabeth de Belgique a également fréquenté cet établissement scolaire de 2018 à 2020.