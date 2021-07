La famille royale des Pays-Bas publie un nouveau portrait officiel: "Catharina-Amalia vole la vedette à ses soeurs"

La princesse héritière du trône des Pays-Bas est apparue avec un style très affirmé sur le dernier portrait officiel publié ce vendredi matin par la maison royale. Ce matin, le Roi Willem-Alexander et son épouse la Reine Maxima ont publié leurs traditionnelles photos prises pendant les vacances d'été dans le jardin du palais Huis Ten Bosh.

C'est toujours l'occasion pour les Néerlandais de voir que les petites-filles de l'ancienne reine Beatrix ont bien grandi. Catharina-Amalia, qui va célébrer ses 18 ans en décembre prochain, est apparue avec un look beaucoup plus affirmé que dans le passé. La jeune femme a opté pour des sandales à clous et une veste blazer rouge. Une fan de la famille royale a d'ailleurs commenté la publication sur Twitter: "Catharina-Amalia vole la vedette à ses soeurs. Cette veste rouge lui va à ravir."

La jeune femme s'affiche depuis quelques mois avec une personnalité de plus en plus affirmée. Il y a quelques jours elle a informé ses concitoyens qu'elle allait se faire vacciner. Elle a également écrit une lettre au Premier ministre néerlandais Mark Rutte expliquant qu'elle refusait l'indemnité annuelle qui devait lui être allouée dès le mois de décembre, soit 1,6 million d'euros. C'est une première au sein de la famille royale.