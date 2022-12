La nounou de George, Charlotte et Louis prodigue ses conseils d'éducation issus d'un prestigieux collège anglais

Le prince et la princesse de Galles ont confié la garde de leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, à Maria Borrallo, l'une des célèbres "Norland Nannies", relate Hello. Norland est une centre d'enseignement prestigieux qui se situe à Bath.



Chaque nounou porte un chapeau melon marron, des gants blancs impeccables et arbore un sourire de Mary Poppins. Depuis des décennies, les familles royales et les parents de célébrités sont très désireux d'engager les diplômées du Norland College dès qu'elles deviennent des nounous qualifiées.



Le prestigieux collège est connu pour sa formation théorique et pratique rigoureuse depuis sa fondation en 1892. Les anciens élèves reçoivent à la fois un diplôme de premier cycle et un diplôme spécial propre à l'école, ce qui les prépare à tout ce qu'ils doivent savoir. Louenna Hood est l'une de ces nounous et assistantes maternelles de Norland, diplômée de la meilleure école il y a 15 ans.



Elle a travaillé pour un certain nombre de familles de renom et possède sa propre application "Nanny Louenna" qui offre des conseils parentaux aux familles. L'application propose des conseils sur l'alimentation, l'apprentissage de la propreté, les premiers secours et la forme physique post-natale.



Louenna a parlé de son séjour à Norland College : "Norland a une excellente réputation si vous voulez être une nounou - c'est l'endroit où aller. C'est la meilleure chose que j'ai faite en y allant. J'ai adoré être là-bas. On est entouré d'autres filles qui veulent aussi être des nounous extraordinaires."



"Il se distingue par le fait qu'il s'agit d'un cours très pratique. Pendant toute la durée de la formation, vous êtes à l'université et, chaque après-midi, vous suivez un cours pratique - il peut s'agir de cuisine, de couture ou d'apprentissage du sevrage ou de l'alimentation au biberon. Puis, une semaine sur deux, vous effectuez un stage avec les enfants".



"Il n'y a pas d'autre formation de ce type. C'est vraiment traditionnel, à cause, de l'uniforme, mais ils ont évolué avec le temps et sont très à jour dans leur façon d'enseigner."



La nounou a donné quelques conseils pour discipliner les enfants.



"Il faut toujours que ce soit juste et je pense qu'il faut que ce soit cohérent. Les enfants s'épanouissent souvent en ayant des limites. L'essentiel est qu'ils sachent quelles sont ces limites et que vous ne les changiez pas. Ce serait la même réponse demain si vous posiez la même question."



"Avoir une petite conséquence pour vos actions est la principale façon de gérer quelque chose, et de leur apprendre en étant un bon modèle, en disant 'ce n'est pas comme ça que nous nous comportons, nous ne faisons pas ça'".



"Par exemple, si un enfant mord un autre enfant, vous devez lui dire pourquoi c'est mal : 'ça fait mal à l'autre personne, et si tu recommences, nous rentrerons à la maison'. L'essentiel, c'est que vous l'exécutiez."



"L'enseignement est une partie importante de mon rôle. J'aime enseigner aux enfants en jouant, car ils aiment ça et s'imprègnent des informations. Je pense que c'est la meilleure façon de faire."



Selon la nounou, être dehors avec les enfants tous les jours est très important - peu importe s'il pleut à verse, les enfants s'en fichent tant qu'ils sont habillés pour cela - "je pense que c'est un énorme avantage pour leur bien-être mental et leur comportement".



Nanny Louenna donne son conseil pour faire dormir les enfants: "Je pense que cela commence dès qu'ils sont bébés et qu'ils apprennent que le lit n'est pas une punition ou une mauvaise chose. L'heure du coucher doit être un moment agréable que vous appréciez. S'ils ont eu suffisamment de temps éveillé dans la journée, beaucoup de temps à l'extérieur et qu'ils mangent bien - je pense qu'il y a une sorte de cycle... si vous mangez bien, vous avez tendance à mieux dormir."



"Il s'agit d'établir cette routine, d'avoir des habitudes alimentaires régulières et des heures de sommeil appropriées. Il s'agit d'établir une routine, d'avoir des rythmes d'alimentation réguliers et des heures de sommeil adéquates."



"Si votre bébé se réveille trop tôt, investissez dans des stores occultants et faites-lui prendre l'air pendant la journée. S'il fait une sieste dans la journée, pensez à la réduire ou à ne pas le laisser dormir au-delà de 15 heures".



"Avant d'aller vous coucher, allez voir votre enfant. Ils sont souvent dans des positions étranges et les couvertures sont tombées. Si vous les réalignez dans leur lit et les bordez, ils sont prêts à avoir un autre long sommeil. Cela aide souvent."



"Je les couche éveillés quand ils sont très petits et ensuite, ils s'endorment. Si vous êtes toujours dans ce schéma dès le premier jour, vous n'avez jamais besoin de passer par l'apprentissage du sommeil. Si vous devez passer par l'apprentissage du sommeil, je ne le conseillerais pas avant quatre mois et je ne ferais que de très courtes périodes de pleurs. Ayant travaillé avec de nombreux nouveau-nés, je sais qu'il y a une fenêtre d'une heure et demie avec un nouveau-né. S'il ne dort pas avant cette heure et demie, il est trop fatigué et il est alors beaucoup plus difficile de le calmer."