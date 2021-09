La princesse Gabriella de Monaco plâtrée et en fauteuil roulant (photos)

Ce samedi 11 septembre, Gabriella de Monaco était présente à l’exposition canine internationale de Monaco. La fille du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène est arrivée en fauteuil roulant avec un plâtre à la jambe droite.



Le déplacement a été partagé sur le compte Instagram du palais princier de Monaco. On voit la fillette souriante enlacer des chiens. Elle a assisté à l'évènement avec son frère Jacques, sa tante Caroline de Monaco et sa cousine Charlotte Casiraghi-Rassam. On ignore comment la petite fille s'est cassée la jambe.



Sa mère, Charlene de Monaco, est toujours retenue en Afrique du Sud à la suite d'une infection ORL et une opération chirurgicale. Mais elle veille sur ses enfants à distance. Elle a partagé les clichés de l'évènement. "Ils ont passé du temps avec leur tante la Princesse Caroline et leurs cousins lors de l'exposition annuelle de chiens", a écrit Charlene sur Instagram.