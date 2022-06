La princesse Beatrice aurait pris ses distances avec le prince Charles

Mardi lors du Royal Ascot, Charles et Camilla ont profité d'une promenade en calèche devant les tribunes bondées du célèbre hippodrome du Berkshire, qui n'a pas été rempli depuis 2019. La Reine, 96 ans, qui souffre de problèmes de mobilité, a manqué l'événement sportif. Les membres de la famille royale se sont mêlés à la parade avant le début des courses et Charles a été aperçu en train d'embrasser et de discuter avec ses proches.



La princesse Béatrice a été rejointe par son mari Edoardo Mapelli Mozzi pour cette journée. Elle a salué le prince de Galles en lui donnant un baiser sur la joue. Mais l'experte en langage corporel Judi James a affirmé que le geste entre les deux membres de la famille royale était "distant".



Mme James a déclaré que les seules "manifestations de chaleur" provenaient de Zara Tindall qui regardait. Les affirmations de Mme James font suite aux rapports selon lesquels Charles a fait pression sur la Reine pour que le Prince Andrew ne sorte pas en public pour le Jour de la Jarretière, lundi.



L'experte en langage corporel a déclaré au Mirror : "Béatrice se penche peut-être pour embrasser son oncle sur la joue, mais l'expression de son visage est peu chaleureuse. Ses yeux sont grands et ronds, et son regard est détourné de Charles et dirigé vers le bas. Sa bouche est plissée et serrée, ce qui suggère une tension ou un effort. Sa main droite se tend pour toucher son bras, mais c'est une salutation distante. Charles a détourné sa propre tête de Béatrice de sorte que leurs joues se touchent à peine. Edoardo regarde attentivement, touchant le bord de son chapeau haut de forme pour ajouter un air de formalité à l'ancienne aux rituels. Zara semble presque jouer le rôle de médiatrice ici, souriant à la scène comme si elle encourageait les manifestations de chaleur et de détente."