La princesse Charlène de Monaco a "failli mourir en Afrique du Sud", selon un média américain

La princesse Charlène de Monaco a "failli mourir" en Afrique du Sud après avoir subi de multiples opérations chirurgicales et perdu une quantité inquiétante de poids, ont déclaré des sources au média américain à Page Six.

Le site ajoute que les amis de la princesse craignent que la famille royale de Monaco minimise la gravité de son état, après que le prince Albert a donné une interview la semaine dernière, affirmant qu'elle avait suivi une cure à son retour dans la principauté.

"Il est injuste qu'elle soit présentée comme ayant une sorte de problème mental ou émotionnel", a déclaré une source. "Nous ne savons pas pourquoi le palais minimise le fait qu'elle a failli mourir en Afrique du Sud".

La source a précisé que la princesse Charlene, 43 ans, a souffert d'une grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge, qui a entraîné "de graves problèmes de sinus et de déglutition qui remontent à une opération antérieure".

"Elle n'a pas été en mesure de manger de la nourriture solide depuis plus de six mois en raison de toutes les opérations qu'elle a subies depuis", a déclaré la source. "Elle n'a pu ingérer de liquides qu'à l'aide d'une paille, si bien qu'elle a perdu près de la moitié de son poids".

Selon notre source, la princesse Charlene "ne perd définitivement pas la tête, ni ne souffre de graves problèmes de santé mentale."

"Elle est épuisée par six mois d'opérations chirurgicales et une incapacité à manger correctement en conséquence", a déclaré la source. "Et ses enfants et son mari lui ont désespérément manqué pendant qu'elle était coincée en Afrique du Sud, parce qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle."