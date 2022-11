La princesse de Galles éblouissante sur le devant de la scène pour le premier banquet d'Etat donné par le roi Charles III

La princesse de Galles rayonnait ce mercredi soir dans une robe incrustée de cristaux étincelants alors qu'elle était placée à la droite du président sud-africain pour le premier banquet d'État du règne du roi Charles au palais de Buckingham.

Si les Britanniques avaient un doute sur l'entente familiale au sein de leur famille royale, il semblerait que leur nouveau roi Charles mise beaucoup sur les atouts de sa belle-fille, Kate Middleton pour divertir son prestigieux hôte.

Kate Middleton a en effet attiré tous les regards dans une superbe robe blanche incrustée de cristaux. Sur sa tête, elle avait enfilé la tiare "Lover's Knot", la préférée de la princesse Diana.

La princesse a semblé ravie de son rôle alors qu'elle et d'autres membres du cabinet ont tout mis en œuvre pour que la visite d'État de deux jours du président sud-africain Cyril Ramaphosa soit inoubliable.

Il y avait en effet de nombreux sourires tout autour du roi et de la reine consort Camilla, pour accueillir M. Ramaphosa au palais de Buckingham. Ont également assisté à ce somptueux banquet le prince William, le comte et la comtesse de Wessex et de hauts responsables politiques des deux pays.