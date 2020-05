La princesse Charlotte fête ses 5 ans! Des photos inédites prises par Kate Middleton dévoilées (photos)

Ce 2 mai, la princesse Charlotte fête ses 5 ans déjà! D'adorables photos ont été partagées sur le compte Instagram du palais de Kensington.

Et une tradition semble être désormais ancrée, car comme à chaque anniversaire d'un de ses enfants, ce sont des photos prises par Kate Middleton elle-même qui sont dévoilées. L'occasion pour la maman de mettre son talent en avant.

On peut apercevoir la princesse, un grand sourire aux lèvres, non pas profiter des jardins de la famille royale cette fois, mais hors du domaine royal, accomplissant un travail de solidarité. "Les images ont été prises par la duchesse quand la famille a aidé à préparer et livrer des colis de nourriture pour des retraités isolés de la région", peut-on lire sur le compte Instagram. La petite princesse est aperçue sonnant aux portes, rangeant des colis dans une caisse.

Kate et William sont confinés avec leurs enfants, mais ils multiplient les messages solidaires ou les actions de solidarité pour montrer le bon exemple. En privé, la petite famille a aussi eu plusieurs occasions à fêter, puisque le prince Louis a fêté ses 2 ans le 23 avril. Le couple a aussi célébré ses 9 ans de mariage il y a 3 jours.