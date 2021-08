La princesse Märtha Louise de Norvège quitte son pays pour vivre avec son petit ami chaman

La princesse Märtha Louise de Norvège s'installe aux États-Unis avec son petit ami, Durek Verrett. Le chaman américain vit à Los Angeles. La dernière fois qu'il est venu en Norvège, c'était à Noël et au Nouvel An l'année dernière. Cela fait donc huit mois que le couple ne s'est pas vu, mais ils se sont finalement retrouvés, relate Gala.

Durek Verrett a exprimé sa joie d'être auprès de sa compagne. "Comme vous pouvez le voir à l'expression de mon visage, je suis si heureux de retrouver ma déesse amazonienne. Je sais ce que l'on ressent quand on est béni par un ange, car c'est ce que je ressens en ce moment quand Martha Louise est avec moi. Je vis un véritable conte de fées. J'aime cette femme", a-t-il écrit sur Instagram.

En raison de la pandémie et des règles strictes des États-Unis en matière d'entrée et de sortie, les voyages des amoureux n'ont pas été faciles.

En février de cette année, la princesse Martha Louise de Norvège a déclaré qu'elle envisageait de s'installer aux États-Unis. Elle a ensuite précisé que la raison était que son petit ami, le chaman américain Durek Verrett, se sent maltraité et ne veut pas vivre en Norvège. Ce dernier a été victime de racisme comme l'a expliqué la princesse en 2020 lors d'une interview accordée à Vanity Fair. "Avant de le rencontrer, je ne savais pas qu'il y avait du racisme en Norvège, car nous sommes une famille ouverte et heureuse. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup de gens de couleur en Norvège, donc tout cela a été une surprise pour moi".

Selon Royal Central, la princesse en a parlé lors d'une interview accordée à TV2. À la question de savoir si elle pourrait déménager aux États-Unis, elle a répondu: "Oui, il se peut que nous nous retrouvions là-bas un jour."

En avril, la princesse a confirmé dans une interview au journal norvégien VG qu'elle avait décidé de déménager avec ses trois filles. La princesse prévoit de conserver sa villa à Oslo et affirme qu'elle retournera souvent la Norvège, même si elle s'installe aux États-Unis.

La princesse Martha Louise est la fille du roi Harald et de la reine Sonja, et la sœur aînée du prince héritier Haakon. Elle est la quatrième dans l'ordre de succession au trône.