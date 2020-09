La princesse Sofia de Suède tacle Meghan Markle pour son départ de la famille royale d'Angleterre

La princesse Sofia de Suède a déclaré qu'elle ne voudrait jamais quitter la famille royale comme l'on fait le prince Harry et son épouse Meghan Markle, affirmant qu'elle avait "trouvé un équilibre fantastique dans sa vie''.

La princesse de 35 ans, mariée au prince Carl Philip de Suède, 41 ans, a partagé cette réflexion dans un documentaire intitulé "Princess Sofia: Project Playground" diffusé sur la chaîne suédoise TV4.

Selon plusieurs source suédoises, lorsqu'on lui a demandé si elle envisagerait un jour de suivre l'exemple du duc, 35 ans, et de la duchesse de Sussex, 39 ans, l'ancien mannequin a répondu: "Non. Certainement vraiment. Je pense avoir trouvé un équilibre si fantastique, et je le vois vraiment comme quelque chose de positif d'avoir traversé ces débuts orageux."

Et la princesse nordique de développer: "C'est un énorme avantage de faire partie de la famille royale, dans la mesure où nous avons la possibilité de nous tenir un peu dans les deux mondes."

À un autre moment du documentaire, l'ancienne star de télé-réalité en visite au Cap, en Afrique du Sud en janvier dernier, évoque avoir eu une crise d'identité quand elle a rejoint la famille royale. Et d'expliquer: "Depuis que je suis devenue princesse, j'ai traversé de nombreuses crises d'identité. Ici, en Afrique du Sud, j'ai un type d'identité, et quand je rentre chez moi, je suis quelqu'un d'autre".

"Ici (où elle officiait en tant que bénévole), j'ai le droit d'être qui je veux être".

La princesse Sofia a beaucoup de points communs avec Meghan Markle étant toutes les deux issues du monde du showbiz.

Lors de la crise du coronavirus, la princesse Sofia s'est fait engagée par un hôpital où elle officiait avec une équipe de désinfection des lieux.