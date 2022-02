La réaction du prince William lorsqu'il a appris que sa belle-mère, Camilla, deviendra reine

Dimanche, dans un message publié à l'occasion de son Jubilé de platine, qu'elle a célébré à Sandringham dans l'est de l'Angleterre, Elizabeth II avait réitéré son engagement à servir les Britanniques. Elle a aussi exprimé le souhait qu'après sa mort, sa belle-fille Camilla, épouse du prince Charles, devienne reine consort.



Il est bien connu que l'entrée de Camilla dans la famille royale a été un moment difficile pour le prince William et le prince Harry après la mort de leur mère, la princesse Diana. Mais selon une source royale qui s'est confiée au site Bazaar, le prince William approuverait cette décision.



Le duc de Cambridge est "heureux" des souhaits de sa grand-mère partagés le 5 février, la nuit précédant le 70e anniversaire de son accession au trône. Il était au courant de la décision de la reine avant l'annonce.



Lorsque le prince Charles a épousé Camilla Parker Bowles en 2005, les représentants du palais ont assuré au public que sa seconde épouse ne prendrait pas le titre de princesse de Galles par respect pour la défunte princesse Diana, même si elle y avait droit. Et il a également été promis que Camilla deviendrait la princesse consort de Charles, et non la reine.



Toutefois, des sources de Clarence House assurent que ce changement de plan est une "progression naturelle", car elle a rempli avec succès les fonctions royales et s'est rapprochée de la famille au cours des 17 dernières années.



Cette décision va à l'encontre de l'opinion publique sur la duchesse, qui se classe actuellement au 11e rang des membres les plus populaires de la famille. L'année dernière, une enquête YouGov auprès des Britanniques a révélé que 42 % du public estimait que Camilla devait devenir Princesse Consort, tandis que 26 % pensaient qu'elle ne devait recevoir aucun titre, relate le site Bazaar.