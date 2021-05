La Reine célèbre l'anniversaire de la princesse Charlotte: certains sont frappés par leur ressemblance (photo)

La princesse fête ses 6 ans ce dimanche 2 mai. Traditionnellement, ses parents, Kate et William, publient une photo inédite pour les anniversaires respectifs de leurs enfants. Celui de Charlotte échappe à la tradition cette année, mais la reine Elizabeth II ne manquerait ça pour rien au monde. Les fans de la famille royale sont ravis, et remarquent même une certaine ressemblance entre les deux.

Depuis six ans, la petite Charlotte ravit les fans de la famille royale britannique. Pleine de vie et toujours souriante, la fille de Kate et William fête son anniversaire ce dimanche 2 mai.

Exceptionnellement, ses parents ne dévoileront pas de cliché inédit sur leur compte Instagram pour marquer l’événement. Le duc et la duchesse de Cambridge participent au boycott des réseaux sociaux dans le monde du sport suite aux commentaires racistes et sexistes sur certains joueurs de football.

En revanche, la reine Elizabeth II n’a pas manqué l’occasion de souhaiter un bon anniversaire à son arrière-petite-fille. Le compte Instagram de la famille royale a publié une nouvelle photo de la petite fille prise par Kate Middleton. D’ailleurs, certains followers du compte pointent la ressemblance entre Charlotte et Elizabeth II.