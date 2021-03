La Reine d'Angleterre réagit avec humour en découvrant une nouvelle sculpture d'elle en Australie via visioconférence

(c)The Royal Family on Twitter

La Reine d'Angleterre est apparue calme, souriante et sereine lorsqu'elle s'est entretenue via visioconférence avec des responsables d'Australie du Sud où une statue de la monarque a été révélée via visioconférence, alors que l'état de santé de son époux est au coeur des préoccupations de sa famille.

S'adressant au gouverneur de l'Australie-Méridionale, Hieu Van Le, et Steven Marshall, Premier ministre d'Australie-Méridionale, Sa Majesté, 94 ans, a souri et ri en apercevant la nouvelle sculpture, qui a été installée dans l'enceinte du Government House à Adélaïde et qui représente la Reine portant son célèbre sac à main.

L'appel vidéo de la monarque, qui a eu lieu mercredi dernier, a été publié par le palais de Buckingham le jour même où le duc d'Édimbourg, 99 ans, a été transféré à l'hôpital St Bartholomew de Londres pour "dépistage et observation d'une maladie cardiaque préexistante'' à la suite d'un séjour de deux semaines à l'hôpital King Edward VII.

Après avoir vu la statue, la Monarque, qui parlait depuis le château de Windsor, a déclaré: "Je pense qu'il pourrait être assez effrayant de l'apercevoir soudainement par la fenêtre - comme arrivée par surprise?"

Ses interlocuteurs lui ont alors expliqué que cet endroit était devenu le plus populaire de la ville pour prendre des photos, la Reine, surprise, a répondu: "Oh vraiment?''

Au cours de cet appel, les représentants australiens ont également discuté des efforts du pays dans la lutte contre le coronavirus et du déploiement de la vaccination auprès des travailleurs clés.