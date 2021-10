La Reine d'Angleterre fait une apparition publique avec une canne (photos)

La reine Elizabeth II a été vue mardi marchant avec une canne, utilisant pour la première fois cet accessoire lors d'un engagement public depuis 2004, lorsqu'elle avait subi une opération du genou.



La reine de 95 ans, vêtue d'un ensemble bleu, manteau et chapeau assorti, assistait à une célébration à l'abbaye de Westminster à l'occasion du centenaire de la Royal British Legion, un organisme de soutien aux soldats et vétérans de l'armée britannique.



Pour accéder à l'abbaye, elle n'a pas emprunté l'entrée principale mais a pris une autre entrée pour raccourcir son trajet.



Le palais de Buckingham n'a pas souhaité faire de commentaires.



Devenue reine à l'âge de 25 ans, Elizabeth II compte plus de six décennies de règne.



Son époux le prince Philip est décédé le 9 avril à l'âge de 99 ans.