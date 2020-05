"La Reine d'Angleterre pourrait ne plus jamais assurer un engagement public": ses vacances en Ecosse annulées et son isolement décrété "indéfiniment"

La Reine d'Angleterre pourrait rester dans l'isolement "pendant des mois" et ne jamais revenir aux fonctions royales de première ligne alors que le gouvernement britannique cherche à alléger les mesures de confinement imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus, révèle le journal The Sun.

Sa Majesté, 94 ans, qui a suspendu tous ses engagements publics alors qu'elle réside avec son mari le prince Philip au château de Windsor, pourrait ne pas être autorisée "pendant des années" à reprendre ses fonctions publiques en raison du risque d'attraper le Covid-19.

C'est le biographe royal Andrew Morton, 66 ans, qui a fait cette sinistre déclaration au Sun. Il craint que la Reine, dont le calendrier ne devrait pas reprendre avant l'automne, ne puisse jamais reprendre ses fonctions régulières et sera probablement vue via des vidéos plutôt qu'en présence d'un public.

Il a déclaré au journal: "C'est terriblement triste, mais je ne vois pas comment la Reine pourrait reprendre son travail habituel. Le virus Covid-19 ne va pas disparaître bientôt et sera avec nous pendant des mois, voire des années. Il serait beaucoup trop risqué pour la reine de commencer à rencontrer régulièrement des gens."

L'écrivain, qui a écrit Diana: Her True Story en 1992, a ajouté que même si la souveraine aimait rencontrer le public, de tels rassemblements présenteraient un risque pour elle-même et pour le prince Philip, qui aura 99 ans le mois prochain.

Plus tôt dans la journée, une porte-parole du palais de Buckingham a déclaré que la reine était toujours très "occupée".

Sa Majesté "suivra les conseils appropriés sur ses engagements" et restera en contact avec sa famille par téléphone et visioconférence.

Dimanche, le Sunday Times a annoncé que le palais de Buckingham sera fermé pour l'été (une première en 27 ans), et que les événements habituels comme "Trooping the Color" et les garden-parties de Sa Majesté seront annulés.

Il s'agira de la plus longue absence de ses fonctions officielles en 68 ans de règne, son calendrier ne devant pas reprendre avant l'automne au plus tôt, écrit le Daily Mail.

La reine et le duc d'Édimbourg sont isolés avec un personnel réduit depuis le 19 mars. La monarque passe habituellement l'été en Ecosse dans le château de Balmoral, mais selon toute vraisemblance, ses vacances seraient également annulées.