La reine Elizabeth a retrouvé William, Kate et leurs enfants pour la première fois en 6 mois: "Ils étaient si heureux de se revoir"

La reine Elizabeth a retrouvé William, Kate et leurs enfants le week-end dernier, relate le Sun. La rencontre royale a eu lieu le 29 août à Balmoral. C’est la première fois depuis 6 mois que la famille a pu se réunir. Ils ne s’étaient pas vu tous ensemble depuis mars, lorsque le Royaume-Uni a été mis en quarantaine.



La monarque de 94 ans a ainsi pu passer du temps avec ses arrière-petits-enfants George, 7 ans, Charlotte, 5 ans, et Louis, 2 ans. William et Kate étaient heureux après avoir vu la reine et le duc d'Édimbourg, âgé de 99 ans. "Comme toutes les familles, ils étaient impatients et heureux de se revoir", a confié une source au Sun.



Mais ces retrouvailles ont eu lieu dans des circonstances particulières. "Bien qu'il y ait des procédures très strictes avec la distance sociale, ils ont pu trouver un moyen de se voir à l'extérieur. L'année a évidemment été difficile pour la Reine et le Duc d'Édimbourg qui ont vu le pays faire face à la pandémie", ajoute la source.



Le Prince Edward, Sophie Wessex et la Princesse Anne auraient également rendu visite à la Reine ce week-end.