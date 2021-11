La Reine Elizabeth a assisté au baptême conjoint de deux de ses arrière-petits-enfants

C'est une réunion familiale peu commune qui a eu lieu hier après-midi dans la chapelle Saint George de Windsor. Eugenie d'York et Zara Tindall, deux petites-filles de la Reine Elizabeth II, ont décidé d'organiser un baptême commun pour leurs fils respectifs nés au début de cette année.

August, est né en février, et est le premier enfant de la princesse Eugénie et Jack Brooksbank. Lucas Tindall, le troisième enfant et premier fils de Zara et Mike Tindall, est né un mois plus tard.

Ce baptême conjoint a été maintenu malgré le décès de George Brooksbank, le grand-père de l'enfant et beau-père d'Eugenie d'York survenu un peu plus tôt dans la semaine, révèle le Daily Mail. Il avait été hospitalisé à cause du Covid il y a un an et avait depuis des problèmes de santé.

Alors que la Reine Elizabeth II a souffert de quelques problèmes de santé le mois dernier et a dû annuler sa participation à des événements officiels, elle a été photographiée en train d'arriver à la célébration.

Jusqu'au dernier moment, sa venue était incertaine. Cette apparition laisse penser que son état de santé s'est amélioré.