La reine Elizabeth II est en deuil

Le Daily Mail annonce que la reine Elizabeth II vient de perdre un être cher.

Le tabloïd The Daily Mail vient de révéler que la reine Elizabeth II venait de perdre l'une de ses plus fidèles amies. Il s'agit de Lady Moyra Campbell, décédée à l'âge de 90 ans ce dimanche 8 novembre. Lors du couronnement d'Elizabeth II en 1953, elle était l'une de ses demoiselles d'honneur.

"C'est très triste, a confié un proche de la monarchie au DailyMail. Sa Majesté est restée en contact avec toutes ses anciennes demoiselles d'honneur." Une terrible nouvelle, d'autant que la reine apprenait il y a une semaine le décès de sa cousine et confidente, Lady Elizabeth Anson, 79 ans. Avec elle aussi, Elizabeth II avait tissé des liens importants. Chaque semaine, elles se parlaient au téléphone.

Céder le trône ?

Ces décès, ajoutés au scandale de Jeffrey Epstein et au départ de Meghan et Harry du Royaume-Uni, vont-ils pousser la reine à céder son trône au prince Charles, son fils ? Selon le journaliste royal Robert Jobson, qui s'est confié dans l'émission The Royal Beat, la réponse serait oui, la reine étant fragilisée.

