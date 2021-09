La reine Elizabeth II mise en garde par des experts à propos du prince Harry et Meghan Markle

Selon plusieurs experts de la royauté britannique, la reine Elizabeth II devrait se méfier du couple formé par le prince Harry et Meghan Markle. Que mijotent-ils ? On ne le sait pas mais, en tout cas, la souveraine a été mise en garde, dans le cas où elle accepterait de les rencontrer…

Vous le savez, des tensions subsistent toujours au sein de la famille royale britannique. Les relations qu’entretient la reine d’Angleterre avec son petit-fils Harry et sa compagne, Meghan Markle, sont toujours très tendues. D’après plusieurs sources émanant de la couronne britannique, la reine serait d’ailleurs en train de préparer sa riposte juridique.

Il semblerait en effet qu’Elizabeth II soit extrêmement agacée de voir le prince Harry et Meghan Markle tenir des propos qui ternissent l’image de la royauté. La souveraine ne laissera dorénavant plus rien passer ! Si un membre de la famille royale venait encore à être accusé de quoi que ce soit, la reine pourrait crier à la diffamation.

La reine mise en garde

Elizabeth II a d’ailleurs été mise en garde par des experts royaux. Nous vous le disions il y a une semaine, le prince Harry et Meghan Markle envisagent de retourner au Royaume-Uni dans les prochaines semaines. Le couple avait en effet précédemment formulé une demande à la reine afin de lui rendre visite. Visite qui aurait pour but d’organiser le baptême de la petite Lilibeth.

Si la demande a surpris tout le monde, aux dernières nouvelles, Elizabeth II n’y aurait toujours pas répondu. C’est en tout cas ce qu’affirme le magazine Page Six. Et c’est précisément cette demande, tout à fait inattendue, qui a valu à la reine d’être mise en garde. "Si j’étais elle, je demanderais à mes collaborateurs de fouiller Meghan et Harry pour s’assurer qu’ils n’enregistrent rien", a notamment indiqué l’expert royal Andrew Pierce.

"Ce sera une réunion privée et familiale sans aucun collaborateur de la reine, car ils savent que c’est quelque chose qui mettrait le prince Harry et Meghan dans tous leurs états", a enchaîné la chroniqueuse royale au Daily Mail Rebecca English, qui suppose que cette entrevue se déroulera à huis clos.

Beaucoup se demandent encore ce que le prince Harry et Meghan Markle mijotent à travers cette demande…