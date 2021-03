La reine Elizabeth II reçoit des sacs entiers de lettres de soutien après l'interview d'Harry et Meghan

L'entretien du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey a fait couler beaucoup d'encre. Et de nombreux fans de la famille royale britannique ont été choqués des révélations du couple expatrié aux États-Unis. Certains d'entre eux ne veulent pas croire aux accusations de racisme au sein de la monarchie et le font savoir dans des lettres de soutien accordées à la reine.

Depuis cette fameuse interview le 7 mars dernier, Elizabeth II reçoit des centaines de lettres d'encouragement, révèle le Mail on Sunday.

Chaque jour, des sacs entiers de lettres et de cadeaux arrivent au château de Windsor. Et chaque missive envoyée aura une réponse. La reine y tient et ses dames d'honneur s'en occupent avec soin.