La reine Elizabeth II et la famille royale sont "ravis" par la naissance de la fille du prince Harry et de son épouse Meghan Markle annoncée dimanche, a déclaré le palais de Buckingham.

La souveraine, son fils le prince Charles et son épouse Camilla, ainsi que le prince William et son épouse Kate "ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d'une fille pour le Duc et la Duchesse de Sussex", a déclaré une porte-parole de Buckingham.