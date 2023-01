La Reine Mathilde a 50 ans : vous l'ignoriez peut-être, mais sa vie a été marquée par un terrible drame

Bienveillante et dévouée, la reine Mathilde est très appréciée des Belges. Réputée pour son calme et son sérieux, la vie de la reine Mathilde est cependant marquée par un drame..

La reine Mathilde, née Marie-Christine Ghislaine d'Udekem d'Acoz, fête son cinquantième anniversaire ce vendredi. Un demi-siècle donc pour notre première dame, appréciée pour sa gentillesse et ses différents engagements. Très présente dans les médias, la reine Mathilde nous semble presque familière. Mais peut-être que vous ne la connaissez pas aussi bien que vous ne le pensez...

Issue de l'aristocratie

La reine Mathilde est née à Uccle, mais c'est dans la province du Luxembourg qu'elle a grandi. Son père, Patrick d'Udekem d'Acoz, est un aristocrate belge et homme d'affaires. Sa mère, Anne Komorowski, est elle aussi issue de l'aristocratie, mais polonaise cette fois. Ses grands-parents maternels ont fui la Pologne dans les années 50, sous la menace communiste. Sa famille vit toujours à Villers-la-Bonne-Eau, son village d'enfance, dans le château de Losange. En tout, la reine Mathilde a 4 frères et sœurs. Très appliquée, la reine Mathilde suit des études de logopédie à l'Institut Libre Marie Haps à Bruxelles, de 1991 à 1994. Elle ouvre son cabinet en 1995, où elle pratiquera jusqu'en 1999. En parallèle, elle entreprend un master en psychologie à l'Université Catholique de Louvain. Elle le décroche en 2002. La reine Mathilde, très occupée, a aussi été enseignante dans de nombreuses écoles bruxelloises.

Son drame familial

Mais ce qui semble être une vie calme et paisible est cependant marqué par un terrible drame. En 1997, sa grand-mère maternelle et sa plus jeune sœur, Marie-Alix, meurent dans un accident de voiture à Herstal. Aux environs de 17 h, un camionneur les percute. La reine Mathilde, très discrète sur ses émotions, s'est très peu exprimée à ce propos. Lors de l'une de ses rares prises de parole sur l'accident, elle dira "la douleur ne disparaît jamais". En réponse à ce drame, la reine s'est fortement mobilisée sur l'importance de la santé mentale. Point sur lequel elle revient à l'approche de son anniversaire : "Je veux profiter de l'élan de mon cinquantième anniversaire pour souligner à quel point il est important de prendre soin de sa santé mentale. Après tout, existe-t-il un être humain qui ne soit pas vulnérable ?"

Sa rencontre avec le roi Philippe

Sa rencontre le roi Philipe, à l'époque Duc de Brabant, est fortement liée à sa sœur décédée. D'après une biographie de Thierry Debels, c'est grâce à Marie-Alix qu'ils se sont rencontrés, au château de Beloeil. Ils se marient le 4 décembre 1999, après les heures très sombres de la vie de la reine et de sa famille. Le Roi Philipe et la Reine Mathilde ont ensemble 4 enfants : les princes Gabriel et Emmanuel, ainsi que les princesses Eléonore et Elisabeth, la future première reine des Belges.