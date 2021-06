La Reine tend une branche d'olivier à son petit-fils Harry: elle lui envoie une invitation

Elle a été accusée d'avoir transmis "des douleurs et des souffrances" à ses descendants et sa famille a été ternie par des allégations de racisme, mais la Reine Elizabeth II n'éprouve clairement pas de rancune envers son petit-fils, le prince Harry.

Le Daily Mail révèle que la monarque a invité son petit-fils à la rejoindre pour déjeuner au château de Windsor cet été lorsqu'il sera en Grande-Bretagne le mois prochain pour dévoiler la statue de la princesse Diana.

"C'est un geste typiquement magnanime de Sa Majesté", révèle un proche du palais dans le Daily Mail. "Le déjeuner sera l'occasion pour eux de discuter."

L'invitation aurait été faite avant la naissance de la fille du duc et de la duchesse vendredi dernier. Harry et Meghan ont annoncé qu'ils l'avaient appelée Lilibet en hommage au surnom de la famille de la Reine.

Meghan devrait, elle, rester dans le manoir du couple de 14 millions de dollars à Montecito, en Californie, avec bébé Lilibet et leur fils de deux ans, Archie.

Ce serait la première fois qu'Harry aurait un tête-à-tête avec sa grand-mère depuis que lui et Meghan ont annoncé qu'ils quittaient la Grande-Bretagne il y a plus d'un an.