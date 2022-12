La relation entre William et Harry risque d'être "irréparable" après la série Netflix, selon un proche

Le Prince William est un homme "privé", a déclaré un ami qui a affirmé que les révélations des Sussex dans leur série Netflix vont à l'encontre de tout ce en quoi il croit. La relation entre les frères risque d'être irréparable après les nouvelles critiques de la famille royale dans le documentaire, affirme le proche du prince de Galles.



Vivant aux États-Unis, les Sussex ont régulièrement parlé aux médias américains de la vie dans la famille royale et des problèmes qu'ils ont rencontrés. Et William serait en colère contre la façon dont la Reine a dû supporter ces critiques durant les derniers mois de sa vie.



Dans le documentaire Netflix de Harry et Meghan, le fils du roi Charles accuse les membres de la famille royale d'avoir un "énorme niveau de préjugés inconscients" et Meghan affirme que les médias voulaient la "détruire".



Le duc a également déclaré que des membres de sa famille se demandaient pourquoi Meghan avait besoin de plus de protection de la part des médias que leurs épouses, mais qu'ils n'avaient pas saisi "l'élément racial".



Mais les critiques à l'encontre de la défunte reine et de l'héritage du Commonwealth, qualifié d'"Empire 2.0", auraient particulièrement contrarié la famille royale et ses proches.



"Toutes les relations sont fondées sur la confiance, mais pour les membres de la famille royale, qui vivent leur vie sous les feux de la rampe, c'est doublement le cas", a déclaré un ami du prince de Galles, rapporte le Daily Mail.



William n'aurait pas encore vu le documentaire, mais la source a déclaré qu'il allait à l'encontre de ses convictions. "Le prince est un homme très privé et ce que fait Harry est l'anathème de tout ce qu'il croit. Rien que pour cela, beaucoup pensent qu'il est peu probable qu'il puisse un jour rétablir sa relation avec eux. Trop d'eau a coulé sous les ponts", a ajouté l'ami.



William a tweeté jeudi soir, le même jour que la sortie de la série Netflix, qu'un de ses amis était mort au Kenya et que c'était ce qui le préoccupait.



"Hier, j'ai perdu un ami, qui a consacré sa vie à la protection de la vie sauvage dans certains des parcs nationaux les plus réputés d'Afrique de l'Est. Mark Jenkins, et son fils Peter, ont été tragiquement tués alors qu'ils survolaient le parc national de Tsavo dans le cadre d'une patrouille aérienne. Ce soir, je pense à la femme de Mark, à sa famille et à ses collègues qui ont malheureusement perdu un homme que nous aimions et admirions tous."