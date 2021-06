Lady Di: le pompier qui a tenté de la sauver révèle les derniers mots que la princesse a prononcés

Décédée en août 1997, Lady Di aurait fêté cette année son 60ème anniversaire. À cette occasion, le Daily Mail a interrogé le sergent-pompier qui a tenté de la secourir après son accident de voiture à Paris.

Le sergent-pompier Xavier Gourmelon est celui qui a tenté de secourir Lady Di après son terriblement accident sous le pont de l'Alma, le 31 août 1997, à Paris. C'est d'abord le garde du corps de la princesse, Trevor Rees-Jones, qu'il a aperçu. "Il était très agité, confie-t-il au DailyMail. Il essayait de se retourner, il marmonnait en anglais. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais j'ai demandé à ce qu'une équipe intervienne immédiatement pour la secourir."

Il s'approche ensuite de la princesse Diana, alors quasiment inconsciente. La maman des princes William et Harry prononce alors ses derniers mots. "Elle a parlé en anglais et a dit: "Oh mon Dieu, que s'est-il passé?" J'ai compris ses mots, alors j'ai essayé de l'apaiser. Je lui ai tenu la main. Puis, d'autres ont pris le relais. Tout cela s'est passé en deux ou trois minutes."

Lady Di est alors transportée à la Pitié-Salpêtrière, un hôpital du 13e arrondissement de Paris. Elle y décède vers 2h30 du matin.