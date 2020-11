Lady Diana: la confidence du prince Charles la veille de leur mariage

Diana Spencer a épousé le prince Charles durant l’été 1981. Même si tout le monde sait que leur union était mal engagée, un documentaire révèle les lourdes confidences que le prince a faites à sa future femme la veille de leurs noces.

Lady Diana a bien failli ne pas se rendre à son propre mariage à la cathédrale Saint Paul de Londres. C’est ce qu’affirme Penny Thonrton, l’astrologue de Diana. La mère de William et Harry avait commencé à la consulter en 1986. Penny Thonrton s’est exprimée dans le documentaire diffusée récemment "The Diana Interview: Revenge of a princess".

Face caméra, l’astrologue est revenue sur une confidence que lui a faite Diana: "Une des choses les plus choquantes que Diana m'a dites est que la nuit avant son mariage, Charles lui a dit qu'il ne l'aimait pas... Je pense que Charles ne voulait pas se marier sur une fausse idée. Il voulait mettre les choses au clair avec elle et ça a été dévastateur pour Diana. Elle ne voulait plus se marier à ce moment-là, elle a songé à ne pas se rendre au mariage."

Le documentaire diffusé les 9 et 10 novembre à la télévision anglaise, revient longuement sur l’interview que la princesse avait accordée à l'émission Panorama en 1995 lors de laquelle elle avait notamment révélé les infidélités de Charles avec Camilla.

COVID 19 en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 12 novembre ?

COVID 19 en Belgique: Noël sauvé mais Saint-Nicolas sacrifié ?