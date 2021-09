Lady Louise, la fille du prince Edward, a conquis les coeurs des Britanniques dans un documentaire sur la vie du prince Philip

Lady Louise Windsor, la fille aînée du prince Edward et de Sophie de Wessex, a occupé le devant de la scène dans un documentaire télévisé diffusé sur la BBC mercredi soir en hommage à son grand-père, le duc d'Édimbourg.

"Prince Philip: The Royal Family Remembers", présentait des interviews de tous les enfants de la Reine, 95 ans, et de Philip – le prince de Galles, 72 ans, la princesse royale, 71 ans, le duc d'York, 61 ans, et le comte de Wessex, 57 ont témoigné les uns après les autres.

Les petits-enfants adultes du duc, les ducs de Cambridge et de Sussex, les princesses Beatrice et Eugénie, Peter Phillips et Zara Tindall, ont également fourni leurs souvenirs personnels du membre de la famille royale pendant ce documentaire.

C'était la première fois que Lady Louise, 17 ans, la fille du prince Edward et de Sophie Wessex, participait à un tel projet. Elle est apparue très détendue et sure d'elle. La jeune femme a développé au fur et à mesure un lien très étroit avec son grand-père et leur passion pour la conduite d'attelage.

Pendant ce documentaire, elle a d'ailleurs abordé cette passion commune qui les unissait, ainsi que sa décision de participer au concours du prix du duc d'Édimbourg. Elle a déclaré: "Il y avait certainement un élément qui rendait mon grand-père fier et l'honorait en participant à ce prix qui a été l'essentiel de l'œuvre de sa vie. J'espère vraiment l'avoir rendu fier."

"Le duc d'Édimbourg a été tellement impliqué dans ma conduite ce qui était charmant mais aussi effrayant parce qu'il a à peu près inventé ce sport. C'est incroyable d'avoir pu apprendre tout de lui. Après une compétition, il demandait toujours comment cela s'était passé. Ses yeux s'illuminaient parce qu'il était tellement enthousiasmé quand il en parlait. Quand nous allions tous les deux en calèche, il m'emmenait chaque fois sur un itinéraire différent, je ne sais pas comment il faisait cela, et me racontait plein d'anecdotes sur tout. C'est l'une des personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées."

Ces interviews ont été filmées avant et après la mort du prince Philip en avril et ont été menées séparément. Le prince Harry y est également apparu. Son interview a été filmée aux États-Unis où il vit actuellement.