Le divorce du petit-fils de la Reine d'Angleterre, Peter Phillips, finalisé: Elizabeth II bouleversée

Le petit-fils de la reine Peter Phillips a finalisé son divorce avec son ex-épouse, la Canadienne d'origine, Autumn Phillips. Le couple avait annoncé en février dernier qu'il divorçait après 12 ans de mariage, la monarque Elizabeth II se disant bouleversée par cette annonce, révèle ce matin le Daily Mirror.

On s'attendait à ce que Peter Phillips et Autumn règlent leur divorce devant le tribunal, mais aujourd'hui, un porte-parole du couple a déclaré qu'ils avaient "résolu les problèmes à l'amiable".

Peter, le fils de la princesse Anne, est le premier des petits-enfants de la Reine à divorcer légalement.

Un communiqué publié par le couple a déclaré: "M. Peter Phillips et Mme Autumn Phillips sont heureux de pouvoir annoncer que les aspects financiers de leur divorce ont été résolus par le biais d'un accord à l'amiable, dont les termes ont été approuvés et ordonnés par la Haute Cour aujourd'hui."

"Bien que ce soit un jour triste pour Peter et Autumn, ils continuent de privilégier le bien-être et l'éducation de leurs merveilleuses filles Savannah et Isla. Peter et Autumn sont tous les deux ravis d'avoir résolu les problèmes à l'amiable, leurs enfants restant la priorité de leurs réflexions et décisions."

"Peter et Autumn ont demandé de l'intimité et de la considération pour leurs enfants alors que la famille s'adapte à un nouveau chapitre de leur vie."

Le couple, qui s'est marié en 2008, a deux enfants ensemble: Savannah, 9 ans et Isla, 7 ans.