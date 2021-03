Le petit-fils préféré de la Reine d'Angleterre a-t-il enfreint les règles du Covid-19 en dormant chez "une amie"?

C'est le nouveau scandale dont tout le monde parle Outre-Manche. Le petit-fils de la Reine d'Angleterre, Peter Phillips a-t-il enfreint les règles du Covid-19 établies par le gouvernement britannique, en passant la nuit chez une amie de sa sœur Zara lors d'un voyage d'affaires effectué en Écosse à 740 kilomètres de son domicile? Selon la raison officielle, le fils de la princesse Anne n'a pas trouvé de chambre d'hôtel - et nie formellement qu'ils forment un couple avec sa hôte d'un soir...Pourtant d'autres sources affirment au Daily Mail que le jeune divorcé, père de deux enfants, serait de nouveau tombé amoureux...

Alertés par la présence de la luxueuse Range Rover garée dans l'allée de Lindsay Wallace, les voisins ont appelé la police. Cette mère de deux enfants, de St Cyrus, dans l'Aberdeenshire, a alors dû répondre aux interrogations des officiers dépêchés sur place.

Un voisin a confirmé au journal du Daily Mail que c'est eux qui ont appelé les policiers: "Nous avons affaire à une règle pour l’un et l’autre et pour le reste d’entre nous. Tout le monde en a marre."

Lindsay, une mère de deux enfants qui se serait récemment séparée de son mari Andrew, est une amie proche de Zara Phillips, la soeur de Peter, et a repris contact avec lui lors d'une récente réunion des anciens de leur pensionnat de Gordonstoun.

Une source proche de Peter a déclaré au Hello Magazine qu'ils ne sortaient pas ensemble et qu'il n'y était resté que faute d'hôtels dans le quartier. Mais un autre initié a déclaré au Sun que M. Phillips était très "amoureux'' de cette fille d'un riche dirigeant pétrolier et souhaitait "gardé sa relation secrète''.

Cela semble peine perdue.

Un communiqué du palais de Buckingham avait annoncé l'année dernière la séparation de Peter Philipps et de son épouse, la Canadienne, Autumn, précisant qu'ils continueraient à habiter dans le même domaine pour assurer la coparentalité leurs deux filles.