Le message de la Reine Elizabeth au monde entier: "Le mouton noir, le prince Andrew, est pardonné. Bienvenue à la maison"

Ce mardi, la Reine Elizabeth d'Angleterre est apparue au service commémoratif de son époux le prince Philip, décédé l'année dernière. L'occasion pour la monarque de faire une apparition publique remarquée alors que des rumeurs sur son état de santé se font de plus en plus alarmantes. Plusieurs journaux britanniques détaillent ces dernières semaines que la Reine se déplace uniquement en chaise roulante.

Pour l'escorter et remonter l'allée de l'abbaye de Westminster devant les 1.800 convives et les caméras de télévision qui retransmettaient l'évènement en direct, la Reine a choisi d'avoir à ses côtés... le prince Andrew.

Un choix surprenant compte tenu du fait qu'il a été accusé devant un tribunal de New York d'avoir eu une relation sexuelle avec une mineure en 2001 et qu'un règlement financier avoisinant les 12 millions de livres a été décidé plus tôt cette année pour l'empêcher d'avoir à assister à un procès et entacher la réputation de la monarchie britannique.

Mais qu'à cela ne tienne... Selon une éditorialiste du journal du Sun. Le choix de la Reine de se faire soutenir ce mardi par le prince Andrew n'est pas anodin. La Reine a voulu envoyer un message: "Elle veut que le monde sache qu'elle a pardonné à son fils Andrew".

Et de décrire: "La parabole préférée de la Reine dans la Bible est celle du fils prodigue".

Cette parabole du fils prodigue raconte le pardon qu'un père octroie à son fils, revenu piteusement à la maison après s'être éloigné avec éclat et après avoir dilapidé son héritage.

"Il a dilapidé son héritage et pourtant, quand il est rentré chez lui sans ressources, son père, au lieu d'être en colère, a déclaré qu'il était "perdu et maintenant il est retrouvé". C'est peut-être ainsi qu'elle voit Andrew", raconte la commentatrice.

Selon Ingrid Seward, la Reine arrive à faire passer de nombreux messages sans les exprimer publiquement, mais celui de ce mardi est clair: "Le mouton noir est pardonné. Bienvenue à la maison".

Et de compléter: "La Reine est le pardon incarné. Ainsi était le prince Philip".