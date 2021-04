Décès du prince Philip: le pape aussi, fait son éloge

Le pape François a rendu hommage samedi au Prince Philip, saluant la mémoire d'un homme "dévoué à son mariage et à sa famille", dans un message de condoléances à la reine Elizabeth II et à la famille royale.



Le pape a fait l'éloge de l'époux de la reine, décédé vendredi à l'âge de 99 ans, saluant "son dévouement à son mariage et à sa famille, sa remarquable contribution au service public et son engagement pour l'éducation et le progrès des générations futures".



Il a enfin invoqué "la bénédiction du Seigneur pour la paix et la consolation" à l'intention de la reine et de "tous ceux qui pleurent la perte" du Prince Philip.