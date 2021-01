Le père de Meghan Markle va produire un documentaire exclusif sur la vie de sa fille

Le père de la duchesse de Sussex, Thomas Markle, va réaliser un documentaire sur la vie de sa fille, a-t-il révélé ce week-end dans différents médias. Thomas Markle, 76 ans, a déclaré que ce film exclusif comporterait des vidéos personnelles et des photographies inédites de Meghan Markle. Meghan, 39 ans, n'a plus vu son père depuis son mariage avec le prince Harry.

Thomas Markle qui est un directeur d’éclairage de Hollywood à la retraite, a déclaré dimanche au journal le Sun à quoi ressemblerait ce nouveau documentaire exclusif: "Cela commence par ma vie, ma famille, mon amour du théâtre et de la télévision et comment je suis arrivé là-bas. Puis ma vie avec Meghan, la voir grandir, ses jours d'école jusqu'à ce qu'elle aille à l'université, et quand sa carrière a commencé".

"Nous avons eu une belle vie ensemble. J'ai pu être à ses côtés pour son premier mariage et son déménagement au Canada. Et puis une nouvelle histoire commence... C'est un peu comme "Qu'est-il arrivé à mon bébé et à ma petite fille?"

Thomas Markle, qui vit au Mexique, a déclaré qu'il espérait que le film soit prêt d'ici la fin de l'année.

Dans un documentaire diffusé sur la chaîne télévisée britannique Channel 5 l'année dernière, Thomas Markle a détaillé comment s'est produit la rupture de sa relation avec sa fille.

Meghan vivait avec son père entre ses 11 et ses 18 ans et selon ses dires, c'est Thomas Markle qui a payé ses frais de scolarité. Mais la relation entre le père et sa fille s'est déteriorée après le mariage de Meghan et Harry en 2018. Le père de la mariée a été absent aux festivités. Selon lui, il a dû subir une chirurgie cardiaque d'urgence. Quelques jours avant, il avait été mis sous les feux des projecteurs dans plusieurs tabloïds britanniques comme quoi il avait accepté de l'argent en acceptant de se mettre en scène en photo avec un pseudo-paparazzi.

Thomas Markle a tenté de renouer le contact, mais sa fille a refusé. Il a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré son petit-fils Archie et n'avait appris que sa fille était enceinte que lorsqu'il l'avait entendu à la radio.