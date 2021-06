Le père de Meghan, Thomas Markle, s'en prend au prince Harry dans une nouvelle interview: "Il n'y a pas de compassion pour moi"

Interviewé ce dimanche par l'émission 60 minutes Australia, Thomas Markle a une nouvelle fois exprimé sa tristesse de ne pas voir sa fille et ses petits-enfants.

"J'espère que je finirai par voir mes petits-enfants. Je suis un assez bon grand-père", a expliqué l'homme de 76 ans, qui a appris la naissance de sa petite-fille, la petite Lila, par le communiqué officiel du dic et de la duchesse de Sussex dans la presse.

Il souffre de ne pas être plus proche de Meghan, Harry, Archie et Lilibeth, comme il l'a à nouveau confié : "Bien sûr que ça fait mal, il y a des meurtriers en prison et leur famille vient les voir. Je ne suis pas un meurtrier. J'ai fait une erreur stupide et j'ai été puni pour cela. Cette émission à laquelle ils ont participé, ils parlent de compassion, il n'y a pas de compassion pour moi, pas de compassion pour ma famille".

Lors de cet entretien, il est également revenu sur l'interview accordée par Meghan et Harry à Oprah Winfrey, et plus particulièrement sur les confessions du couple à propos de la santé mentale fragile de la duchesse de Sussex, qui a poussé le couple à s'installer à l'étranger.

Dans cet entretien, le prince Harry expliquait qu'il avait craint que son épouse ne finisse par mettre fin à ses jours, mais avait été confrontée à "un silence total" de la famille royale. Le père de Meghan reproche aujourd'hui à son beau-fils sa réaction.

"Il a dit que ma fille pensait au suicide et qu’il est allé voir la famille royale, qui ne l'ont pas aidé. Eh bien, vous n'allez pas chez la famille royale. Vous décrochez le téléphone et appelez un médecin ! C'est comme dire que je voulais quitter la maison, mais que personne ne m'a ouvert la porte. C'est stupide", a-t-il lancé.