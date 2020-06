Le personnel de la Reine du château de Balmoral est en COLÈRE

Le personnel royal de Balmoral, le domaine écossais de la Reine est en colère. Les gardes forestiers du parc font face à une prolifération de déchets humains, laissés sur les sentiers de randonnée et dans les buissons avoisinant la propriété de la Reine. A cause des mesures de confinement liées à la propagation du coronavirus, les toilettes publiques du domaine ont été fermées, pour empêcher leur utilisation et au virus de se propager, révèle en exclusivité le journal du Sun.

Mais les gardes forestiers de Balmoral sont désormais contraints de retirer des lingettes humides et des morceaux de papier-toilette souillés abandonnés à côté des monuments, sur les sentiers de randonnée et parmi les arbres et les buissons. Un membre du personnel agacé a déclaré en ligne: "Si vous devez y aller, vous devez y aller! Cependant, si vous avez besoin de faire pipi, veuillez le faire à au moins 30 mètres des lochs ou des ruisseaux. Si vous devez déféquer, faites-le le plus loin possible des bâtiments, des eaux libres ou des rivières et ruisseaux et des animaux de la ferme. Enterrez les fèces dans un trou peu profond et remplacez le gazon. Utilisez du papier toilette biodégradable plutôt que des lingettes."

Il y a au moins 18 itinéraires pédestres à travers Balmoral, qui serait le domaine préféré de la Reine. Les habitants ont partagé leur dégoût après la publication en ligne de photos de lingettes sales et de papier toilette abandonnés prises par les "rangers" de Balmoral.

Le château de Balmoral du XIXe siècle est la retraite d'été préférée de la reine et elle s'y rend chaque année avec sa famille. Cette année, à cause de la pandémie du coronavirus, la Reine pourrait ne pas se rendre en Ecosse.

Le domaine et son château d'origine ont été achetés par le Prince Albert, époux de la reine Victoria, et demeurent à ce jour la propriété privée de la famille royale.

Le bureau du palais de Buckingham a choisi de ne pas commenter cette information.