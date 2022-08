Meghan Markle se compare à Nelson Mandela: le petit-fils du Prix Nobel tacle la duchesse

Le petit-fils de Nelson Mandela est offusqué. Il a révélé sa consternation au journal du Daily Mail après avoir lu la nouvelle interview de Meghan Markle dans laquelle elle se comparait à Nelson Mandela, combattant de la liberté.

La duchesse de Sussex a osé faire cette comparaison dans une interview récemment publiée dans le magazine new-yorkais "The Cut", dans lequel elle discute de sa vie avec Harry et de leurs enfants, et de leur vie en dehors de la famille royale.

Lors de cet entretien, Meghan a déclaré avec assurance qu'un membre de la distribution du film Le Roi Lion, originaire d'Afrique du Sud, lui avait dit qu'ils avaient célébré son mariage avec le prince Harry.

Elle a détaillé: "Il m'a dit:" J'ai juste besoin que vous sachiez: lorsque vous vous êtes marié dans cette famille, nous nous sommes réjouis dans les rues comme nous l'avons fait lorsque Mandela a été libéré de prison."

Le petit-fils de Nelson Mandela, Zwelivelile 'Mandla' Mandela, interrogé par le Daily Mail a qualifié ce commentaire de "surprenant". Et de justifier: "La célébration de Madiba était basée sur le dépassement de 350 ans de colonialisme avec 60 ans d'un régime d'apartheid brutal en Afrique du Sud. Donc, cela est difficilement comparable, je trouve."

Mandela était le héros de la lutte contre l'apartheid qui, presque à lui seul, a jeté les bases d'une Afrique du Sud libre.

Il a passé 26 ans en prison, puis est devenu le premier président noir du pays, a remporté le prix Noble de la paix et est l'une des personnalités les plus vénérées du XXe siècle.

Le député du Congrès national africain a ajouté: "Nous portons encore des cicatrices du passé. Mais elles (les célébrations de Nelson Mandela) étaient le produit de la majorité de notre peuple qui a été amenée dans la rue pour exercer son droit de vote pour la première fois. "